نهاية الأزمة.. الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صفحة "الرياضية" المغربية عن قرار المحكمة الرياضية بأحقية تتويج فريق الترجي التونسي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي بعد الأزمة التي شهدتها مباراة الإياب على خلفية غياب تقنية الفيديو "VAR".

وأضافت الرياضية المغربية أن المحكمة الرياضية ستصدر بيانًا رسميًا بإلغاء إعادة مباراة الترجي والوداد.

Advertisements

في المقابل، كشفت الصفحة الرسمية لنادي الترجي بأن فريقها أصبح متوجًا رسميًا بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المقابل مباراة الإياب كانت تشير إلى تقدم فريق "الدم والذهب" في النتيجة (1-0).

ويُعد الترجي حاملاً للقب في النسخة قبل الماضية وتحديدًا 2018 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.