جوائر فيفا.. بلماضي ينافس جوارديولا وكلوب على الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم. وضمت القائمة تواجد الجزائري جمال بلماضي والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت مؤخرًا بمصر 2019. القائمة شهدت تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والذي قاد فريقه للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاءت القائمة كالتالي: جمال بلماضي - الجزائر ديدييه ديشامب - فرنسا مارسيلو جالاردو - ريفر بليت Advertisements ريكاردو جاريكا - بيرو بيب جوارديولا - مانشستر سيتي يورجن كلوب - ليفربول ماوريسيو بوتشيتينو - توتنهام هوتسبر فيرناندو سانتوس - البرتغال إيريك تين هاج - أياكس تيتي - البرازيل

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