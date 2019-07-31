هداف شباب الأهلي ينتقل لحرس الحدود "مجانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وقع مصطفي صبحي لاعب وسط وهداف فريق الأهلي مواليد 98 علي عقود رسمية مع نادي حرس الحدود للإنضمام إلي صفوفه لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن الأهلي اتفق مع مسئولي الحدود علي أنه في حالة التفكير في بيع اللاعب مستقبلا يكون للأحمر الأولوية في شراء اللاعب خاصة انه يمتلك قدرات فنية جيدة.

وحاول نادي طنطا الحصول علي خدمات اللاعب،إلا أن حرس الحدود كان الأكثر جدية في التفاوض ليتعاقد معه في نهاية الأمر"مجانا".

وسجل صبحي 9 أهداف للأهلي في الموسم الماضي ليتصدر قائمة هدافي فريقه،كما أنه واحدا من عناصر منتخب مصر للشباب.