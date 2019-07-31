رئيس الزمالك يجهز مفاجأة لصفقات الصيف.. ويتحدث عن المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف رئيس نادي الزمالك عن اقترابه من حسم صفقتين أو ثلاثة خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف رئيس الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي يُعقد حاليًا في مقر النادي يمت عقبة :"سأحقق جميع أحلام جماهير الأبيض في الفترة الحالية".

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وعن المدرب الجديد لفريق الزمالك، أوضح :"المدرب القادم سيكون مفاجأة مثل الصفقات".

ودخل بيدرو مانويل المدير الفني البرتغالي ومدرب التعاون السعودي السابق ضمن الترشحيات لقيادة الزمالك في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك تعاقدت مع 8 لاعبين وهم: أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - كريم بامبو - محمد عواد - محمد صبحي - محمد أبو جبل.