جمال بلماضي ضمن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب فى عام 2019.
وضمت القائمة كلا من "جمال بلماضى مدرب منتخب الجزائر، ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو، مارسيلو جالاردو مدرب نادي ريفر بليت، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ، يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس الهولندي ، تيتىمدرب منتخب البرازيل".
وأشار موقع "فيفا" الرسمي، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر.
وكان جمال بلماضي نجح في التتويج بكأس الأمم الأفريقية لمنتخب الجزائر، بعد غياب 29 عامًا، وديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم 2018، ونجح كلوب مدرب ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح، بالتتويجبدوري أبطال أوروبا وأحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، في حين وصل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام إلى النهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي، وتوج تيتى مدرب منتخب البرازيل بكأس كوبا أمريكا، بينما نجح ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو في الوصول إلى نهائي كأس الكوبا أمريكا، في حين توج مارسيلو جالاردو مدرب نادي ريفر بليت بـكأس ليبرتادوريس، وتوج فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال مع البرتغال بكأس دوري الأمم الأوروبية، بينما نجح إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي، بعد غياب 14 عامًا.
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