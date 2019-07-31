جمال بلماضي ضمن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب فى عام 2019.

وضمت القائمة كلا من "جمال بلماضى مدرب منتخب الجزائر، ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو، مارسيلو جالاردو مدرب نادي ريفر بليت، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ، يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس الهولندي ، تيتى

مدرب منتخب البرازيل".

وأشار موقع "فيفا" الرسمي، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر.

وكان جمال بلماضي نجح في التتويج بكأس الأمم الأفريقية لمنتخب الجزائر، بعد غياب 29 عامًا، وديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم 2018، ونجح كلوب مدرب ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح، بالتتويج