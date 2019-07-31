تعرض المدافع إيريك بايلى لاعب مانشستر يونايتد لإصابة أثناء مباراة الفريق أمام توتنهام فى الكأس الدولية للأبطال والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف. وتبين أن بايلى تعرض لإصابة فى الركبة وسيغيب عن الملاعب ما بين 4 إلى 5 أشهر وخضع اللاعب لعملية جراحية فى الركبة عقب البطولة . عقب البطولة . الجدير بالذكر أن بايلى تعرض لإصابة فى نهاية الموسم الماضي مع الفريق والتى حرمت اللاعب من المشاركة مع منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيريك بايلى يتعرض لإصابة جديدة مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.