مانشستر سيتي يعير أدارابيويو إلى بلاكبيرن

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانا رسميًا اليوم الأربعاء عن انضمام اتيسون أدارابيويو إلى نادي بلاكبيرن روفرز لموسم على سبيل الإعارة . وقال السيتي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كل التوفيق للاعبنا لأدارابيويو الذي ذهب معارا إلى بلاكبيرن لموسم واحد ". ذهب معارا إلى بلاكبيرن لموسم واحد ". ويعد اللاعب خامس الصفقات التي أجراها الفريق والذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا. وسبق أن لعب أدارابيويو الموسم الماضي بقميص وست بروميتش.

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