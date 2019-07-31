البريطاني المصرى زكريا نصر ينضم لفريق المقاولون مواليد 2000

انضم اليوم الاعب زكريا نصر المصرى الجنسية المقيم ببريطانيا انضم اليوم لفريق المقاولون مواليد 2000. واكد صبرى سمير الراعى الرسمى للفريق حيث ان الفريق استثمارى بان اللاعب قيد يكون فى القادم افادة قوية لفريق المقاولون. المقاولون. وأضاف: " اللاعب عشقه لنادى المقاولون العرب حيث انه يعشق مو صلاح وهذا هو الاسم الذى اطلقه جماهير ليفربول للنجم محمد صلاح".

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