المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

قضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الأربعاء، بـأحقية نادي الترجي الرياضي التونسي، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد قرر إعادة المباراة التي أقيمت بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال إفريقيا على أرض محايدة، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من الناديين، وتم إحالة القرار إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي قضت بأحقية نادي الترجي بلقب البطولة. كاف، قد قرر إعادة المباراة التي أقيمت بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال إفريقيا على أرض محايدة، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من الناديين، وتم إحالة القرار إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي قضت بأحقية نادي الترجي بلقب البطولة.

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