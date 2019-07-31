أشرف صبحي: العلاقة بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية على أفضل ما يكون

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن العلاقة بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية في أبهى صورها مؤخرًا وعلى أفضل ما يكون وهو ما انعكس على الساحة الرياضية

المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف صبحي أن وزارة الرياضة دائمًا تقف خلف كل من يساهم في النهوض بالرياضة المصرية، فهي دائمًا

خلف اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية وأبطال مصر في كافة المجالات والذين يكون دائمًا في المقدمة، مشيدًا بما تقدمه اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب من خلال التعاون المثمر مع الوزارة في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي.