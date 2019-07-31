لويس سواريز يعود لتدريبات برشلونة

عاد المهاجم الأوروجواني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني إلى تدريبات البلوجرانا، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عطلته الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة سواريزوهو يتدرب منفردًا، في مركز تدريبات برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن سواريز يعمل بكل جهد لكي لا يخسر مكانه الأساسي فيتشكيلة المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.
وشارك سواريز مع برشلونة الموسم الماضي بالدورى الإسباني في 33 مباراة، واستطاع تسجيل 21 هدفًا، وقام بصناعة 6 تمريرات حاسمة.
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