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مدافع أرسنال على أعتاب الدوري الفرنسي

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اقترب المدافع لوران كوسيلني نجم نادي أرسنال الإنجليزي من الانتقال إلى نادي رين الفرنسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" البريطانية، أن

كوسيلني يرغب في الرحيل من أرسنال هذا الصيف، والانتقال إلى الدورى الفرنسي، في الموسم المقبل.

أضافت، أن المدافع الفرنسي سوف ينتقل إلى رين في صفقة انتقال حر وذلك بعد أن انتهى تعاقده مع الجانرز بنهاية الموسم المنقضي.

وشارك كوسيلني الموسم المنقضي مع الجانرز في 17 مباراة فقط، واستطاع أن يسجل ثلاثة أهداف.

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