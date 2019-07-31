مرتضى منصور: سنعلن صفقتي سوبر خلال ساعات والمدرب الجديد مفاجأة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه بصدد الإعلان عن صفقات جديدة خلال ساعات لمواصلة تدعيم الفريق خلال الموسم المقبل. المقبل. وقال رئيس الزمالك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي لتقديم الصفقات الجديدة، إنه من المحتمل بنسبة كبيرة أن يتمم الزمالك خلال ساعات صفقة أو صفقتين بخلاف الصفقات التي تم حسمها. الجديدة، إنه من المحتمل بنسبة كبيرة أن يتمم الزمالك خلال ساعات صفقة أو صفقتين بخلاف الصفقات التي تم حسمها. أضاف منصور أن المدرب القادم للزمالك سيكون مفاجأة.

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