مرتضى منصور: صفقات الزمالك الجديدة تم إنهاؤها بالمقابل المالي نقدًا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن جميع صفقات الزمالك الجديدة تم إنهاء المقابل المادي نقدًا وليس على الزمالك أي أموال في الصفقات الجديدة وهذا نادي الزمالك الجديد، لم يحدث ذلك من قبل في تاريخالنادي.
وأضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي الزمالك: دفعنا قيمة كل الصفقات الجديدة بشكل نقدي"كاش" وجميع المستحقات الخاصة بالأندية نقداً، ولا يوجد علينا أي أموالللاعبين أو الأندية علمًا بأننا دفعنا ١٤٠ مليون جنيه للضرائب.
ووجه منصور سؤاله للأشخاص الذين تحدثوا عن رحيل القوام الرئيسي للفريق قائلاً: أين أنتم يا من تحدثتوا عن رحيل طارق حامد و محمود علاء.. أقول لهم بأن جميع اللاعبين لن يرحلوا عن صفوف الفريق والجميع باقٍ".
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