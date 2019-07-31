رياضة | انتقادات قوية لنجم ريال مدريد بعد السقوط أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقادات قوية لنجم ريال مدريد بعد السقوط أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير ريال مدريد، هجوام قويا على النجم الإسباني لوكاس فاسكيز ، لاعب فريق ريال مدريد ، عقب خسارة فريقه ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن منافسات كأس أودي الودي .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان فاسكيز يبدو وكأنه الانعكاس الحقيقي لما هو في ريال مدريد مع زيدان في الوقت الحالي ، حيث يمر الفريق بحالة كبيرة من التراجع.

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وواصلت الصحيفة الإسبانية، مع إصابة أسينسيو ، يصر زين الدين زيدان على إعطاء فاسكيز فرص أكبر على حساب فينيسيوس ، الحقيقة هي أن لوكاس في مستوى غير لائق من لاعب ريال مدريد .

وأتمت، يبدو أن لوكاس أنضم لجاريث بيل وتيبوا كورتوا وأصبح محط الانتقادات.