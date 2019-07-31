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رياضة | انتقادات قوية لنجم ريال مدريد بعد السقوط أمام توتنهام

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شنت جماهير ريال مدريد، هجوام قويا على النجم الإسباني لوكاس فاسكيز ، لاعب فريق ريال مدريد ، عقب خسارة فريقه ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن منافسات كأس أودي الودي .

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان فاسكيز يبدو وكأنه الانعكاس الحقيقي لما هو في ريال مدريد مع زيدان في الوقت الحالي ، حيث يمر الفريق بحالة كبيرة من التراجع.

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وواصلت الصحيفة الإسبانية، مع إصابة أسينسيو ، يصر زين الدين زيدان على إعطاء فاسكيز فرص أكبر على حساب فينيسيوس ، الحقيقة هي أن لوكاس في مستوى غير لائق من لاعب ريال مدريد .

 

وأتمت، يبدو أن لوكاس أنضم لجاريث بيل وتيبوا كورتوا وأصبح محط الانتقادات.

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