رياضة | 4 قرارات من المحكمة الرياضية في أزمة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قرارات من المحكمة الرياضية في أزمة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 على حساب الوداد المغربي ورفض قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة النهائية التي أقيمت في رادس لعدم وجود تقنية الفيديو.

وذكرت المحكمة الرياضية في بيانها أنه تثرر إلغاء قرار اللجنة التنفيذية بالكاف الخاص بإعادة المباراة النهائية على أرض محايدة.

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وقرر المحكمة الرياضية رفض جميع مطالب الوداد المغربي بشأن اعتباره بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت إلى أنها سوف تُعيد النظر بشأن مطالب نادي الترجي الرياضي التونسي، وسوف تُحيل الصلاحيات بشأن المباراة النهائية للجنة المختصة في "كاف"