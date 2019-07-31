رياضة | الترجي يحتفل بقرار المحكمة الرياضية: أبطال مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يحتفل بقرار المحكمة الرياضية: أبطال مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية عن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019، وذلك بعد رفضهم لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بإعادة مباراة الإياب بين الفريقين في المباراة النهائية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة توضح عدد مرات فوز الترجي بالبطولة، ومعلقًا عليها: "أبطال مرة أخرى!".

ويذكر أن نادي الترجي كان قد تقدم بطعن في المحكمة الدولية، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة.