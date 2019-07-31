رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه "شيكابالا" مع الزمالك بعد عودته من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه "شيكابالا" مع الزمالك بعد عودته من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للقلعة البيضاء بشكل رسمي، وذلك بعد فترة إعارة لصفوف فريق أبولون سميراني اليوناني خلال الموسم الماضي.

ويعتبر "شيكابالا" واحد من أفضل المواهب الكروية في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، طالما أمتع الجماهير بمهاراته ولمساته الساحرة على البساط الأخضر، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، وحقق مع الزمالك العديد من البطولات والألقاب المحلية والإفريقية، والتي نصبته ملكًا متوجًا على عرش قلوب الجماهير الزمالكاوية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام "شيكابالا" مع الزمالك:-

- لعب "شيكابالا" مع الزمالك 256 مباراة في مختلف البطولات

- سجل "الأباتشي" 54 هدفًا خلال مشواره مع الزمالك.

- شارك في 176 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز وسجل 40 هدفًا

- لعب "الأباتشي" 31 مباراة مع الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر وسجل 7 أهداف

- شارك "شيكا" في 39 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف

- وخاض 10 مباريات بالبطولات العربية وسجل هدفًا وحيدًا.

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- حقق "شيكابالا" 9 بطولات خلال مشواره مع الزمالك جاءت كالتالي:

• 2 الدوري المصري موسمي 2002-2003، 2003-2004

• 3 كأس مصر مواسم، 2007-2008، 2012-2013، 2015-2016

• 1 كأس السوبر المصري 2015-2016

• 1 كأس السوبر الإفريقي

• 1 البطولة العربية 2003

• 1 كأس السوبر المصري السعودي 2003

- حصل شيكابالا علي لقب هداف الدوري المصري موسم 10 / 2011

- حصل شيكابالا علي أفضل لاعب مصري موسم 10 / 2011