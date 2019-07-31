رياضة | رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرد على تصريحات رئيس الزمالك والتي هاجم فيها الأهلي وتتويجه بالدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية:" الأهلي توج بلقب الدوري عن جدارة".

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وتابع:"لم نتعود أن نهاجم الأشخاص، في حالة وجود هزات بين صفوفنا، ونتهم الأخرين بالباطل، ولكن نبحث دائما لمعالجة الأخطاء".

وأكمل "هناك فرق بين القوة والبجاحة، ونحن أقوياء ونعتذر دائما في الإخفاق، ونعود لتصحيح المسار".