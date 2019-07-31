رياضة | آخرهم جروس وكهربا.. "خمورجية" قاموس مرتضى منصور (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم جروس وكهربا.. "خمورجية" قاموس مرتضى منصور (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد مرتضى منصور منذ توليه رئاسة نادي الزمالك على توجيه الاتهامات المختلفة لجميع خصومه على الساحة الرياضية والسياسية، حيث وصف الكثير منهم بأنهم "خمورجية" وخاصة المدربين السابقين للفريق الأبيض، بالإضافة لإتهامات أخري بالنصب والفشل والرشوة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أشهر "الخمورجية" في قاموس مرتضى منصور:

- فيريرا

رغم أنه كان واحدًا من أفضل المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للزمالك في السنوات الأخيرة بشهادة اللاعبين وخبراء كرة القدم بمصر، وحصد لقب الدوري الممتاز مع الفريق الأبيض، لكن بعد رحيله عن القلعة البيضاء وصفه مرتضى منصور بأنه "خمورجى" وكان يسكر طوال الليل على حساب النادي ويترك شؤون الفريق.

- ميدو

بعد قرار إقالته على الهواء مباشرة من تدريب الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد عام 2016، شن "ميدو" هجومًا عنيفًا ضد رئيس الزمالك واتهمه بأنه يستعين بالسحر والشعوذة لتحقيق الإنتصارات، ليرد عليه مرتضي منصور ويتهمه بأنه "سكير"، وعميل لصالح قطر بحكم عمله في قنوات بي إن سبورتس وقتها.

- حلمي زامورا

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حسن حلمي زامورا أحد أبرز رموز نادي الزمالك كان من ضمن ضحايا اتهامات مرتضي منصور العشوائية، حيث اتهم "زامورا" بأنه كان "خمورجي" ويلعب "القمار" داخل القلعة البيضاء، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت عندما قرر رئيس الزمالك هدم ملعب "حلمي زامورا" واقامة مول ضخم بدلا منه.

- أجيري وهاني رمزي

عقب اخفاق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، خرج مرتضي منصور وهاجم الجهاز الفني للفراعنة، ووصف أجيري مدرب المنتخب ومساعده هاني د بأنهما "سكرانين" وأنه لا يشرفه أن يتدرب لاعبي الزمالك تحت قيادتهما، كما حملهما مسؤولية فشل المنتخب بالبطولة.

- جروس

شن مرتضي منصور رئيس الزمالك هجومًا عنيفًا على السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق، واتهمه بأنه "خمورجي" وكان يتناول "الخمور" قبل مباريات الزمالك، وعرض له صور بالمؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة للفريق وهو في حالة "سكر"، مؤكدًا أن ذلك كان سببًا في رحيله عن القلعة البيضاء.

- كهربا

عرض رئيس الزمالك صورًا لـمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والذي انتقل مؤخرًا لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس، بصحبة احدي الفتيات في ملهي ليلي وفي حالة "سُكر"، مؤكدًا أنه لا يصح تواجده داخل الزمالك.