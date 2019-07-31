رياضة | جمال بلماضي على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحين للفوز بلقب أفضل مدير فني لعام 2019. وتواجد الجزائري جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء، على رأس القائمة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا. وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال على النحو التالي:- جمال بلماضي.. منتخب الجزائر ديدييه ديشامب.. منتخب فرنسا مارسيلو جاياردو.. ريفير بلات ريكاردو جاريكا Advertisements بيب جوارديولا.. مانشستر سيتي يورجن كلوب.. ليفربول ماوريسيو بوتشيتينو.. توتنام فرناندو سانتوس.. منتخب البرتغال إيريك تين هاج.. أياكس الهولندي تيتي.. منتخب البرازيل وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

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