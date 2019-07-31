رياضة | مفاجأة.. نادي قطري يحسم صراع المنافسة بين الهلال والنصر على دياني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نادي قطري يحسم صراع المنافسة بين الهلال والنصر على دياني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إعلامية إلى دخول نادي قطري صراع مفاوضات الهلال والنصر لضم مبايي دياني من نادي جالاتا سراي التركي.

وكشفت قناة "الكأس" القطرية، أن إدارة نادي الريان القطري اتفق مع جالاتا سراي على ضم دياني هذا الصيف، دون الكشف عن القيمة المالية.

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وأوضحت أن اللاعب سيصل إلى الدوحة قريبا؛ لاجراء الفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود، وهو ما يُمثل صدمة كبرى للهلال والنصر وجماهيرهما.

ويسعى الهلال والنصر إلى ضم اللاعب، وطلب جالاتا سراي 17 مليون يورو للتخلي عن هداف الدوري التركي، فيما لم يعرض الناديين أكثر من 10 ملايين يورو.

وكان النصر قد اتفق مع جالاتا سراي على شراء اللاعب مقابل 14 مليون يورو، لكن الخلاف الذي أعاق إتمام الانتقال كان حول طريقة الدفع.