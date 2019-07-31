رياضة | لاعبو بيراميدز يؤدون تدريبات قوية في الجيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو بيراميدز يؤدون تدريبات قوية في الجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبا صباحيا قويا في الجيمانزيوم بفندق إقامة الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر استعدادا للمرحلة المقبلة. وجاء التدريب في الجيم لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين على أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، في إطار قرار المدير الفني الفرنسي بزيادة الحمل البدني في هذه المرحلة. ويستعد بيراميدز لخوض مباراتي الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال شهر أغسطس الجاري وإكمال كأس مصر التحضير للنسخة الجديدة من الدوري.

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