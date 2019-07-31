رياضة | حارس آسيوي يهدد مستقبل برادلي جونز مع النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس آسيوي يهدد مستقبل برادلي جونز مع النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي النصر السعودي إلى الاستغناء عن خدمات الحارس الأسترالي برادلي جونز بعد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن النصر تخطط للتعاقد مع حارس آسيوي آخر، حال التأهل لدور الثمانية.

ويسعى المدرب البرتغالي، روي فيتوريا للتعاقد سريعا مع حارس جديد خشية عودة إصابة الركبة للحارس وليد عبدالله، بعد أن عانى منها أكثر من مرة في الموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن القانون الآسيوي الجديد يتيح لأي نادٍ تأهل لدور الثمانية تغيير 5 لاعبين دون أي سبب، إضافة إلى ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، على أن يكون آخر يوم للإضافات في الـ 19 من الشهر المقبل.