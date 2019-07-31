رياضة | الأهلي يؤجل قيد نجمه في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤجل قيد نجمه في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على تأجيل قيد محمد محمود لاعب الفريق، بالقائمة الإفريقية.

ويفضل لاسارتي قيد محمود في القائمة الثانية عقب تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة، حيث يخوض حاليا فترة تأهيل ويعود للتدريبات الحماعية بعد شهر.

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته الثانية مع الفريق منذ انصمامه من وادي دجلة، أمام سموحة، بمباريات الدوري المنقضي.

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ويستعد الجهاز الفني للإعلان عن قائمة الفريق الإفريقية الأولى، اليوم والتى سيتم ارسالها اليوم للاتحاد الإفريقى "الكاف".

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، يوم 11 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.