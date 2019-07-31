رياضة | عاجل.. أول ضحايا أفشة في الأهلي

اقترب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومنح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، الضوء الأخضر لإدارة النادي بتسويق اللاعب وخروجه على سبيل الإعارة، لعدم الاعتماد عليه خلال الموسم الجديد.

وكان ماهر، أبدى رغبته لإدارة الكرة برغبته في الخروح معارا لمدة عام من أجل اللعب بشكل أساسي، في ظل خروجه من حسابات لاسارتي، خاصة بعد إبرام صفقات في مركزه وهو ما يعني تضاؤل فرص مشاركته.

وحصل الأهلي على خدمات محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز سبورت، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، والمالي أليو ديانج لاعب مودلودية وهران الجزائري، وتجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، بالموسم الجديد.