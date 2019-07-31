رياضة | مرتضى: الشناوي من أفشل الحراس في تاريخ مصر ويصد بالسحر والشيوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: الشناوي من أفشل الحراس في تاريخ مصر ويصد بالسحر والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ووجه واتهمه السحر والشعوذة.

وقال مرتضى: "محمد الشناوي يتألق بالسحر والشعوذة ويتعامل مع بعض الشيوخ المعروفين بذلك.. محمد الشناوي من أفشل حراس مرمى في تاريخ الكرة المصرية".

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفض رحيل محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادات للتونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي بدعوى غله ضد زميله التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض بسبب انضمام الأخير للمنتخب التونسي.

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وأوضح رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي أن الزمالك أضاع مباراتي الجونة والأهلي بالأخطاء، مضيفا أن عمر صلاح حارس متميز ولكنه أخطأ في مباراة الجونة في حين أن عماد السيد أخطأ في لقاء الأهلي بالرغم من أنهما من الحراس المتميزين.

وأضاف مرتضى أنه كان قادرًا على الحصول على رمضان صبحي من الأهلي ورفض خطفه من القلعة الحمراء في حين أن كهربا لاعب عاق وهرب من الزمالك بالرغم من توليه الدفاع عن شقيقه المتهم في قضية قتل.

وأشار إلى أنه رفض إرسال البطاقة الدولية للنادي البرتغالي الذي تعاقد معه محمد إبراهيم في الفترة الحالية، وعرض صور لكهربا برفقة فتاه بعد هروبه من الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ١٠ صفقات جديدة تعاقد معها النادي بشكل رسمي : محمود عبد الرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، ومحمد عبدالشافي، ومصطفى محمد، وكريم بامبو، وإسلام جابر، ومحمد ابو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي