رياضة | بحضور نجوم الرياضة .. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لإصابات الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور نجوم الرياضة .. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لإصابات الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ صباح اليوم المؤتمر الدولي الأول لاصابات الملاعب بين الوقاية والتأهيل والذى تستمر فاعليات على يومين بأحد فنادق الزمالك وذلك برعاية وزارة الداخلية قطاع الخدمات الطبية .

وفى بداية المؤتمر تحدث اللواء الدكتور عمرو الجندى مدير مستشفى الشرطة عن دور قطاع الخدمات الطبية فى خدمة المواطن المصرى وان المؤتمر ياتى في سلسلة المؤتمرات و الندوات العلمية التي تقوم بها الوزارة .

ثم قام الدكتور صلاح عاشور استشاري إصابات الملاعب ومقرر عام المؤتمر بالتحدث عن أهمية المؤتمر من خلال دور الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والتأهيل فى الوقاية من إصابات الملاعب باستخدام تقنية القياسات التي تستطيع التنبؤ بالإصابة والوقاية منها .

ثم قام الدكتور صلاح بتكريم عدد من نجوم الرياضة والعلماء المشاركين فى المؤتمر حيث قام الدكتور عمرو الجندى بتكريم ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري للشباب وشوقى غريب المدير الفني للمنتخب المصري الاولمبي ومحمد فضل مدير بطولة امام أفريقيا ٢٠١٩ والكابتن عبدالستار صبرى مدرب منتخب مصر للشباب . Advertisements

كما تم تكريم العالم الدكتور أحمد عبدالعزيز والأستاذ الدكتور امام النجدى والدكتور حازم خميس والدكتور جيهان المنياوى والدكتور لؤاء ضياء رمزى والدكتور لؤاء عادل توفيق ولؤاء دكتور يسرى الحفناوي .

وبعد انتهاء التكريم بداءت فاعليات المؤتمر بمحاضرة للدكتور أحمد عبدالعزيز عن إصابات الملاعب والرابطة الصليبى .

ووجه ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب سؤال حول السبب وراء كثرة الإصابات في النادى الأهلى وأكد الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الإجهاد والتوتر النفسى من عودة الإصابة من أهم عوامل كثرة الإصابات .

كما ألقى محمد فضل مدير بطولة امام أفريقيا ٢٠١٩ كلمة وقال أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على هذا التكريم وان أفراد رجال الشرطة والوزارة هم الأجدر بالتكريم لانهم بالفعل بذلوا جهود كبيرة من اجل إنجاح البطولة .