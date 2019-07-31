رياضة | بأمر لاسارتي.. رباعي الأهلي خارج القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر لاسارتي.. رباعي الأهلي خارج القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على استبعاد عدد من اللاعبين بالقائمة الإفريقية.

واقترب كل من محمد نجيب وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد علاء من الخروج عن القائمة الإفريقية لعدم رغبة المدير الفني بالاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.

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ويأتي خروج الرباعي من حسابات لاسارتي الإفريقية، بعد الاستقرار على رحيلهم سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال الانتقالات الصيفية.

ويستعد الجهاز الفني للإعلان عن قائمة الفريق الإفريقية الأولى، اليوم والتى سيتم ارسالها اليوم للاتحاد الإفريقى "الكاف".

ويلتقي الأهلي اطلع بره الجنوب سوداني، يوم 11 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.