الامارات | منتخب الاجسام ينهي المشوار الاسيوي بتألق جديد ويعود للدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاجسام ينهي المشوار الاسيوي بتألق جديد ويعود للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة المنتخب الوطني لبناء الاجسام والفيزيك الى الدولة في ساعة متأخرة من مساء امس بعد ختام مشاركته في بطولة اسيا التي اختتمت في الصين وتوج المنتخب مشاركته بالفوز بستة ميداليات منها ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات

وكان في استقبال المنتخب في مطار دبي الدولي نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية علي بن حيدر وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المسابقات احمد جوهر، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد قاسم يزبك وضمت البعثة التي ترأسها عضو مجلس الادارة فيصل الغيص الزعابي و 18 لاعبا والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي.

وبارك علي بن حيدر للاعبين المتوجين بالميداليات الملونة ومتمنيا للاعبين لم يحالفهم الحظ بذلك مواصلة التدريبات وبشكل افضل ليستعيدوا مكانتهم على منصات التتويج، واشاد بن حيدر بالروح الرياضية العالية التي ميزت اداء ابناء الامارات في المحفل الاسيوي، مؤكدا ان توجيهات مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي حريصة على دعم النجاحات السابقة للحفاظ عليها والارتقاء بها وبما يساهم بدور فاعل لرياضتي بناء الاجسام والقوة البدنية بدعم نجاحات الرياضة الاماراتية.

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وكان منتخب الامارات قد تمكن من الفوز بستة ميداليات ملونة أضيفت لرصيد الانجازات الاماراتية الرياضية، وذلك بواقع ميدالية ذهبية حققها اللاعب عبد الله مبارك المطيري، وفضية احمد الياسي في فئة الشباب ومحمد سبيل فيروز، وثلاث برونزيات حققها كل من عمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف، وخليفة برمان الحمودي.

وعن المستوى الفني للاعبي المنتخب قال المدرب المواطن زويد سالمين الزعابي: ظهرت البطولة بشكل قوي جدا خصوصا من فرق شرق اسيا بمشاركة عدد كبير من افضل لاعبي قارة اسيا خصوصا وانها تسبق بطولة العالم التي ستستضيفها الامارات في الفجيرة نوفمبر المقبل، لذلك وجد اللاعبون الفرصة متاحة أمامهم للوقوف على جاهزيتهم وهو الامر الذي رفع من المستوى التنافسي والفني للبطولة، مبينا: لقد كانت البطولة فرصة ثمينة للاعبي منتخب الامارات ايضا للوقوف على الجاهزية لمنافسات المونديال اضافة الى احراز الميداليات .

وبخصوص التحكيم قال سالمين بانه كان جيدا، بالرغم من تأثر بعض لاعبي الامارات ببعض القرارات التقديرية لحكام بناء الاجسام في البطولة، منوها الى ان ما انجزه المنتخب الوطني في البطولة يعد جيدا، وكان من الممكن افضل من ذلك بكثير لولا قصر مدة تجهيز اللاعبين لهذه البطولة لقربها من شهر رمضان المبارك.