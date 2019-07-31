شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : لن يتم التفريط في خدمات علاء وفرجاني وطارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على تمسكه بوجود الثلاثي محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد بصفوف الفريق في الموسم الجديد . وقال رئيس الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي لتقديم الصفقات الجديدة إن الإدارة قررت بشكل نهائي استمرار الثلاثي بالفريق وعدم التفريط في خدماتهم مشيرا إلى أن كل ما يقال عكس ذلك غير صحيح .

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