شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينفي شائعة انضمام شيكابالا للجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ما تردد من شائعات عن عرضه على اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” فكرة الانضمام للجهاز الفني للفريق .

وقال منصور على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي لتقديم الصفقات الجديدة إنه لم يلتق بشيكابالا من فترة وما تردد عن عرض فكرة مدير الكرة عليه غير صحيحة ولم يقابله إلا بعد الاتفاق على عودته من جديد للفريق .

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