شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : الجبلاية والحكام أهدوا الدرع للأهلي لإنقاذ الخطيب من حبل المشنقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريق الزمالك خسر الدوري بفعل فاعل بعد تنفيذ مخطط اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام الذين أهدوا الدوري للأهلي لإنقاذ مجلس إدارته برئاسة الخطيب الذي فشل ناديه في جميع الألعاب بعد تفوق الزمالك عليه في اليد والسلة والألعاب الفردية فلم يكن أمامه سوي بطولة الدوري لإنقاذ نفسه من مشنقة الجماهير وأعضاء النادي فلجأ لاحمد شوبير الذي سخر له كل الإمكانيات للفوز ببطولة لحفظ ماء الوجه.

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واستعرض منصور، في بداية الموتمر الصحفي فيديوهات الأخطاء التي تمت فيها مجاملة الأهلي على حد قوله، والأهداف الشرعية الملغية التي دخلت مرماه أمام إنبي والحرس وغيرها.

وأتهم منصور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالتواطؤ مع الأهلي ومساعدته على لعب مباريات الدور الأول بصفقات يناير فضلاً عن ترتيب مباريات معينه في المؤجلات العشرة.

وشكك رئيس الزمالك في فرحة جماهير الاهلي الحقيقة بهذه البطولة المزيفة مؤكداً أن الزمالك تعرض لظلم كبير وتعرض لسرقة لقب الدوري بمساعدة الجبلاية والحكام والمسابقات والإعلام الموجه.