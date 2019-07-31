الزمالك يعلن عودة شيكابالا ورحيل مدبولي للإسماعيلي

أعلن مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك المصري، عودة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق السابق وقيده في قائمة الموسم الجديد كلاعب.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر الزمالك "وعدت شيكابالا بإنهاء حياته الكروية لاعبًا في الفريق وهو ما سيحدث في الموسم الجديد ولن يكون له دور بالجهاز الفني".

وأعلن مرتضى صفقات الفريق الأبيض في الموسم الجديد بضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب كريم بامبو وإسلام جابر ومحمد عبد الشافي بجانب 3 حراس مرمى هم محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي مع عودة الثنائي المعار مصطفى محمد وشيكابالا.

وكشف رئيس الزمالك عن رحيل لاعبه أحمد مدبولي إلى الإسماعيلي بصفة رسمية ضمن صفقة انتقال محمد عواد للزمالك، موضحًا أن الفريق الأبيض قد يتمم صفقتين أو 3 خلال ساعات.