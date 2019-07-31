تفاصيل رفض مهاجم يوفنتوس الانتقال إلى آرسنال

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن سبب رفض مويس كين، مهاجم يوفنتوس، الانتقال إلى آرسنال خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كين تلقى اتصالات من آرسنال ولكن اللاعب اشترط أن يضمن النادي اللندني له مقعدًا في التشكيل الأساسي للجانرز.

ورفض مسؤولو آرسنال تقديم أي وعود لكين، بسبب أن هجوم الجانرز يضم كلًا من بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.

ووافق كين على الانتقال إلى إيفرتون الذي ينوي إقامة مشروعه في الموسم الجديد حول اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا.

يذكر أن الكثير من التقارير تشير إلى انتقال كين إلى إيفرتون يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.