شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : أحمد ناجي تسبب فى إصابة جنش وأكل الشناوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، بشكل لاذع، بسبب إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال معسكر المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الماضية بساعات قليلة.

وأتهم مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك بشكل واضح وصريح أحمد ناجي بالتسبب في إصابة جنش خلال معسكر المنتخب بسبب الأحمال الزائدة، التى طلب من اللاعب أدائها في الوقت الذى كان يتعامل مع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي بشكل مختلف، قائلاً : "جنش أتصاب وأحمد ناجي كان بيأكل الشناوي".

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.