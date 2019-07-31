الفنان أحمد سلامة فى مؤتمر إعلان صفقات الزمالك الجديدة...

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جدة - عمرو شويل تواجد الفنان أحمد سلامة فى مقر نادي الزمالك لحضور مؤتمر إعلان مجلس إدارة القلعة البيضاء عن الصفقات الجديدة.



أحمد سلامة فى مؤتمر إعلان صفقات الزمالك

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وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة.

ويعرف الفنان أحمد سلامة بانتماء الشديد لنادي الزمالك، وتشجعيه للقلعة البيضاء فى العلن برفقة عدد كبير من الفنانين.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.