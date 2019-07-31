ماذا قال دودى الجباس فى أول تصريحاته عقب توقيعه رسميا لـ بيراميدز؟...

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جدة - عمرو شويل وقع دودي الجباس لاعب ليرس البلجيكي ووادي دجلة لنادي بيراميدز اليوم رسميا علي عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني بانهاء الصفقة بنجاح ويلحق اللاعب بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملاءه للموسم الجديد. وأبدى اللاعب سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي. وسبق لدودو الجباس اللعب لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري، كما استدعي ١٥ مرة للمنتخب الوطني الأول. Advertisements وكان مسئولو النادى القبرصى "إيرميس أراديبو" قد أجروا العديد من الاتصالات مع دودو الجباس، للتفاوض معه حول إمكانية الانضمام لصفوفهم فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الجباس يمتلك باع كبير من الخبرة فى خط الهجوم، وسيكون إضافة قوية فى الدورى القبرصى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

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