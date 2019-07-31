شكرا لقرائتكم خالد الغندور يستقبل صفقات الزمالك الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، على التواجد فى مقر النادي، بالتزامن مع إعلان مجلس إدارة القلعة البيضاء عن الصفقات الجديدة لاستقبالها وإلقاء التحية على اللاعبين.



خالد الغندور يستقبل صفقات الزمالك الجديدة

وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة.



خالد الغندور يستقبل صفقات الزمالك الجديدة

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.