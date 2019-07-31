شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : الأهلي فاز بالدوري بالسحر وجروس ضيعه من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فوز النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري الممتاز، للموسم الأخير، جاء بسبب السحر.

قال مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك :" السحر كان سبب فوز الأهلي بالدوري الممتاز وجروس ضيع الدوري من الزمالك وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساتى مع جروس وتحذيره من الاعتماد على 14 لاعب بس".

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.