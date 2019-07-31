شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : المدرب الأجنبى الجديد للزمالك مفاجأة للجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن المدير الفني الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة تدريب الفريق بالموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير.

كان مرتضى منصور أقال خالد جلال من مهمة تدريب الزمالك بعد أن قاد الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى على الترتيب، حقق خلالها التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الأحمر فى القمة 118 من الدورى، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب.

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صفقات الزمالك.. أعلن مرتضي منصور فى مؤتمر صحفى التعاقد مع 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مؤكدا أنه سيتم إبرام صفقات أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

صفقات الزمالك.. تعاقد الزمالك مع كل من: محمد صبحي حارس بتروجت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السابق وعودة مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وانضمام كريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب مصر المقاصة وأشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى.