شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : معلول "مغلول" من ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، مغلول من زميله ومواطنه فرجاني ساسى لاعب القلعة البيضاء، بسبب تواجد الأخير فى قائمة منتخب تونس التى شاركت فى أمم أفريقيا الأخيرة على عكس لاعب القلعة الحمراء.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.