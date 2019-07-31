شكرا لقرائتكم جنش لن يرحل عن الزمالك .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، لن يرحل عن القلعة البيضاء، خلال الموسم الكروى الجديد.

جاءت تصريحات مرتضي منصور، خلال مؤتمر الإعلان عن صفقات نادي الزمالك الجديدة التى تضمنت التعاقد مع 3 حراس مرمى هم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى بعد إصابة جنش فى معسكر المنتخب قبل انطلاق أمم أفريقيا الأخيرة والتى سيغيب بسببها عن الملاعب حتى يناير المقبل.

وقال مرتضي منصور، أن جنش مستمر مع الزمالك ولن يرحل رغم الإصابة، مشددا على رفضه التفريط فى أى لاعب من القوام الأساسى للفريق الأبيض.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.