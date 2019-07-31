شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يبارك للجنتى المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، التهنئة للجنتي المسابقات والحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد فوز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، الموسم المنقضى منذ أيام قليلة.

قال مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك :"هناك مجاملات بالجملة للفريق المنافس للزمالك طوال الموسم الماضى باحتساب ركلات ترجيح غير صحيحة على مدار الموسم".

وقام مرتضي منصور، بعرض بعض الفيديوهات الخاصة بمباريات للنادي الأهلي خلال الموسم الماضي، تضمنت أخطاء تحكيمية لصالح الفريق الأحمر وفقا لوجه نظر رئيس نادي الزمالك.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.