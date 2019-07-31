شكرا لقرائتكم سلة الأهلى تجدد التعاقد مع البحيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرصت إدارة الأهلى على تجديد التعاقد مع حاتم البحيرى أحد نجوم سلة القلعة الحمراء لمدة موسمين، ليستمر اللاعب مع الفريق 3 مواسم مقبلة، فى ظل الخطة المرسومة للتدعيم من أجل المنافسة على الألقاب بقوة خلال الموسم الجديد.
كان الأهلى قد تعاقد مع أحمد اسماعيل قادما من دورى الجامعات الأمريكية ، بعد أن تم الاستغناء عن مصطفى الشافعى وكريم الدهشان ومصطفى مشعل وأحمد على برغوتة ومؤمن أبو العينين.
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