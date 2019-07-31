شكرا لقرائتكم سلة الأهلى تجدد التعاقد مع البحيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسؤولو النادى الأهلى التعاقد مع حاتم البحيرى لاعب فريق كرة السلة بالنادى والذى يستمر عقده مع الفريق لموسم آخر.

وحرصت إدارة الأهلى على تجديد التعاقد مع حاتم البحيرى أحد نجوم سلة القلعة الحمراء لمدة موسمين، ليستمر اللاعب مع الفريق 3 مواسم مقبلة، فى ظل الخطة المرسومة للتدعيم من أجل المنافسة على الألقاب بقوة خلال الموسم الجديد.

Advertisements

كان الأهلى قد تعاقد مع أحمد اسماعيل قادما من دورى الجامعات الأمريكية ، بعد أن تم الاستغناء عن مصطفى الشافعى وكريم الدهشان ومصطفى مشعل وأحمد على برغوتة ومؤمن أبو العينين.