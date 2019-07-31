شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يبدأ مؤتمر صفقات الزمالك بسورة الفلق بسبب الحسد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صورة الفلق، فى بداية المؤتمر الصحفى، الخاص بالإعلان عن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، بمقر النادي فى ميت عقبة.

مرتضى منصور Advertisements وجاء بدء مرتضى منصور مؤتمر إعلان صفقات الزمالك بقراءة سورة الفلق خوفا من الحسد لصفقات القلعة البيضاء الجديدة المتواجدة فى مقر المؤتمر الصحفى.

مؤتمر الزمالك ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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