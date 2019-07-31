شكرا لقرائتكم شيكابالا يعتزل داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، سيعتزل داخل جدران القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

قال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا للإعلان عن صفقات نادي الزمالك للموسم الجديد، أنه وعد شيكابالا فى وقت سابق بأن ينهى مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء وحقق الوعد بالفعل بعد إعادته للنادي مرة أخرى فى الموسم الجديد وهذه ليست المرة الأولي التى يعيد فيها اللاعب للفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.