شكرا لقرائتكم "همسات" شيكابالا وبن شرقى تخطف الأنظار فى مؤتمر صفقات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربى أشرف بن شرقى الأنظار خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن صفقات نادي الزمالك الجديدة.

همسات شيكابالا وبن شرقى وجمع حديث جانبى الثنائى شيكابالا وبن شرقى خلال إعلان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عودة الأول للفريق الأبيض بعد إنتهاء إعارته بالدوري اليوناني فى الموسم الماضي والتعاقد مع الثانى من نادي الهلال السعودى، وتهامس الثنائى بصوت خافت خلال المؤتمر ليخطفان الأنظار بشدة ويسأل الجميع عن فحوى الحديث الذى يجمعهما.

همسات شيكابالا وبن شرقى Advertisements

همسات شيكابالا وبن شرقى

همسات شيكابالا وبن شرقى ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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