شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعرض صورا لكهربا مع فتاة ويؤكد: لاعب عاق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه كان قادرا على الحصول على توقيع رمضان صبحي وخطفه من الأهلي إلا أنه رفض، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن صفقات الأبيض الجديدة .

أضاف أن محمود كهربا لاعب عاق وهرب من الزمالك بالرغم من توليه الدفاع عن شقيقه المتهم في قضية قتل، مشيرا إلى أنه تم رفض ارسال البطاقة الدولية للنادي البرتغالي الذي تعاقد معه اللاعب في الفترة الحالية.

وعرض رئيس الزمالك صورا لكهربا برفقة فتاة بعد هروبه من الزمالك، كما عرض صورة للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق اثناء تناول الخمور.

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن جميع الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية جميعها من خزينة النادي، ولم يقم أي شخص بدفع مليم واحد في تلك الصفقات.

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ويشهد المؤتمر حديث مرتضى منصور عن الجلسات التى جمعته بالسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، أثناء فترة قيادته للفريق، قبل رحيله بعد نهاية عقده بنهاية شهر مايو الماضى، وأسباب إقالته لخالد جلال، الذى تولى القيادة الفنية للأبيض خلفًا للمدير الفنى السويسرى.