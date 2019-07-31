شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : السحر منع دخول الأهداف فى مرمى الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري مرتضي منصور، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لجأ إلى السحر لمنع الأهداف من دخول مرماه خلال الفترة الماضية. وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك أن محمد الشناوى تلقى 5 أهداف خلال مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي فى دوري أبطال أفريقيا، وبعدها لجأ إلى السحر لعدم تلقى أهداف مجددا فى مرماه. ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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